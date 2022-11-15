Украина приостановила пересечение границы с Польшей – СМИ

Детали

Как сообщили в Бещадском отделе пограничной службы Польши, на всех пунктах пропуска на границе с Украиной в Прикарпатье приостановлено движение. Никто не может въехать или уехать из Польши. Приостановка пересечения границы инициирована украинской стороной.

Напомним

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе вблизи границы с Украиной.

Польские власти после вчерашнего инцидента решили повысить боеготовность некоторых воинских частей.

Президент Польши Анджей Дуда принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности сегодня, в среду, в 12:00.