Украина приостановила пересечение границы с Польшей – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинская сторона временно закрыла пункты пересечения на границе с Польшей. Об этом УНН пишет со ссылкой на wyborcza.pl.
Детали
Как сообщили в Бещадском отделе пограничной службы Польши, на всех пунктах пропуска на границе с Украиной в Прикарпатье приостановлено движение. Никто не может въехать или уехать из Польши. Приостановка пересечения границы инициирована украинской стороной.
Напомним
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