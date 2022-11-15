Україна призупинила перетин кордону з Польщею – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українська сторона тимчасово закрила пункти перетину на кордоні з Польщею. Про це УНН пише з посиланням на wyborcza.pl.
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Як повідомили у Бещадському відділі прикордонної служби Польщі, на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною на Прикарпатті призупинено рух. Ніхто не може в'їхати або виїхати з Польщі. Призупинення перетину кордону ініційовано українською стороною.
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