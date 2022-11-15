Україна призупинила перетин кордону з Польщею – ЗМІ

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Як повідомили у Бещадському відділі прикордонної служби Польщі, на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною на Прикарпатті призупинено рух. Ніхто не може в'їхати або виїхати з Польщі. Призупинення перетину кордону ініційовано українською стороною.

Нагадаємо

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

Польська влада після вчорашнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин.

Президент Польщі Анджей Дуда ухвалив рішення скликати засідання Ради національної безпеки сьогодні, у середу, о 12:00.