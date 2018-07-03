Украина будет принимать юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИВ. 3 июля. УНН. С 22 по 29 июля впервые в Украине состоится чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров. Об этом говорится в сообщении на странице министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова в Facebook, передает УНН.
Жданов вместе с президентом Федерации прыжков в воду Игорем Лысовым, тренером "желто-голубой" сборной Тамарой Токмачевой и капитаном команды Софией Лискун - анонсировали турнир и представили логотип соревнований, которые пройдут в Киеве.
На престижное спортивное событие, которое состоится во дворце водных видов спорта "Лико", в Украину приедет 47 стран-участниц. Также профильное ведомство выделило на это планетарное первенство 8 млн грн бюджетных средств.
Примечательно, что юниорский чемпионат Мира-2018 еще и станет отборочным этапом на юношескую Олимпиаду: в Киеве будет разыграно 36 лицензий.
Напомним, что в прошлом году Украина проводила чемпионат Европы по прыжкам в воду среди взрослых. Тогда сборная Украины выиграла командный зачет.