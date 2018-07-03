Україна прийматиме юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИВ. 3 липня. УНН. З 22 по 29 липня вперше в Україні відбудеться чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова у Facebook, передає УНН.
Жданов разом із президентом Федерації стрибків у воду Ігорем Лисовим, тренером "жовто-блакитної" збірної Тамарою Токмачовою і капітаном команди Софією Лискун - анонсували турнір та представили логотип змагань, які пройдуть у Києві.
На престижну спортивну подію, яка відбудеться в палаці водних видів спорту "Ліко", до України приїде 47 країн-учасниць. Також Мінмолодьспорту виділила на дану планетарну першість 8 млн грн бюджетних коштів.
Примітно, що юніорський чемпіонат Світу-2018 ще й стане відбірковим етапом на юнацьку Олімпіаду: у Києві буде розіграно 36 ліцензій.
Нагадаємо, що минулого року Україна проводила чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед дорослих. Тоді збірна України виграла командний залік.