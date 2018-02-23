Украина попала в топ-10 в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Пхенчхане состоялась заключительная гонка на Олимпийских играх в биатлоне. Мужчины разыграли медали в эстафете, передает корреспондент УНН.
Украинец Артем Прима идеально провел огневые рубежи и передал эстафету Сергею Семенову на 3-й позиции +23,9 с. Семенову понадобились три дополнительных патрона, чтобы закрыть все мишени на рубеже стоя - 10 место при передаче эстафеты Владимиру Семакову.
Однако Семаков настрелял на круг штрафа и занимал 11-е место при 3:40,7 мин. отставание от лидеров. Без штрафного круга не обошелся и Дмитрий Подручный, однако лучшая скорость позволила вывести Украину на 9-ю строчку в финишном протоколе (2 круга + 9 дополнительных патронов) +5:00,8 мин.
Обладателями золотых наград стала Швеция (0 + 7) 1 час 15:16,5 мин. На второй строчке Норвегия (1+12) +55,5 с. Бронзовые награды в активе Германии (3+10) +2:07,1 мин.
Добавим, что на биатлонных гонках в Пхенчхане лучшие результаты в Германии (3 "золота", 1 "серебро", 3 "бронзы") и Франции (3, 0, 2).
Как сообщал УНН, в женской эстафете по биатлону победила Беларусь, Украина осталась вне топ-10 - на 11 месте.