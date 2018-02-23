Україна потрапила до топ-10 в чоловічій естафеті з біатлону на Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Пхьончхані відбулася заключна гонка на Олімпійських іграх в біатлоні. Чоловіки розіграли медалі в естафеті, передає кореспондент УНН.
Українець Артем Прима ідеально провів вогневі рубежі та передав естафету Сергію Семенову на 3-й позиції +23,9 с. Семенову необхідно було три додаткові патрони, аби закрити всі мішені на рубежі стоячи — 10 місце при передачі естафети Володимиру Сємакову.
Однак Сємаков настріляв на коло штрафу та посідав 11 сходинку при 3:40,7 хв відставання від лідерів. Без штрафного кола не обійшовся і наш Дмитро Підручний, проте краща швидкість дозволила привести Україну на 9-ту сходинку у фінішному протоколі (2 кола+9 додаткових патронів) +5:00,8 хв.
Володарями золотих нагород стала Швеція (0+7) 1 година 15:16,5 хв. На другому рядку Норвегія (1+12) +55,5 с. Бронзові нагороди в активі Німеччини (3+10) +2:07,1 хв.
Додамо, що на біатлонних гонках у Пхьончхані найкращі результати у Німеччини (3 “золота”, 1 “срібло”, 3 “бронзи”) та Франції (3, 0, 2).
Як повідомляв УНН, у жіночій естафеті з біатлону перемогла Білорусь, Україна залишилась поза топ-10 — на 11 місці.