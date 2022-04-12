Украина усиленно охраняет границу с Приднестровьем и не исключает вторжения из беларуси – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинские пограничники несут усиленную службу как на границе с Молдовой, в том числе и с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью. Об этом во время брифинга во вторник сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.
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"Как и на границе с Молдовой, на участке с Приднестровьем, так и на границе с беларусью усиленные меры безопасности для того, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Даже больше - сейчас рассматривается возможность вторжения из республики беларусь в Украину", - отметил Демченко.
"В то же время мы стоим совместно с Вооруженными силами Украины, другими составляющими сектора безопасности и обороны, и готовы к мерам в случае, если по этим направлениям - что из беларуси, что из Приднестровья, попытаются вторгнуться враги", - сказал он.
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Как писал УНН со ссылкой на данные британской разведки, вооруженные силы рф стараются компенсировать большие потери солдат в Украине с помощью военных из Приднестровья и личного состава, уволенного с военной службы в 2012 году.