Україна посилено охороняє кордон із Придністров'ям та не відкидає вторгнення з білорусі – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Українські прикордонники несуть посилену службу як на кордоні з Молдовою, зокрема і з Придністров'ям, так і на кордоні з білоруссю. Про це під час брифінгу у вівторок повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
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"Як і на кордоні з Молдовою, на ділянці з Придністров'ям, так і на кордоні з білоруссю посилені заходи безпеки для того, щоб не допустити ескалації на цих напрямках. Навіть більше – зараз розглядається можливість вторгнення з республіки білорусь в Україну", - зазначив Демченко.
"В той же час ми стоїмо спільно зі Збройними силами України, іншими складовими сектору безпеки і оборони, і готові до заходів у разі, якщо з цих напрямків – що з білорусі, що з Придністров'я, спробують вторгнутись вороги", - сказав він.
Раніше
Як писав УНН з посиланням на дані британської розвідки, збройні сили рф намагаються компенсувати великі втрати солдатів в Україні за допомогою військових з Придністров'я та особового складу, звільненого з військової служби у 2012 році.