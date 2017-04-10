Украина занимает 145-е место за представленностью женщин в парламенте - МИД

"Согласно последним статистическим сведениям МПС, Украина на 145-й позиции в мире (по численности женщин в национальном парламенте - ред.) Со 190 стран нет ни одной европейской страны, где бы ситуация с представленностью женщин в национальных парламентах была хуже чем в Украине. Ну разве что Армения, которая по состоянию на 1 марта 2017 г. занимала 160 позицию", - написал С.Кислиця.

Как сообщал УНН, омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что все рекомендации ЕС в сфере гендерного равенства и не дискриминации были законодательно оформлены, однако выполняются они очень медленно и неэффективно.