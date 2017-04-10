Україна посідає 145-те місце за представленістю жінок у парламенті - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна знаходиться на 145-му місці у світі за представленістю жінок у національних парламентах і посідає передостаннє місце в Європі. Про це заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Згідно із останніми статистичними відомостями МПС, Україна на 145-й позиції у світі (за чисельністю жінок у національному парламенті — ред.) зі 190. Немає жодної європейської країни де б ситуація із представленістю жінок у національних парламентах була гіршою ніж в Україні. Ну хіба що Вірменія, яка станом на 1 березня ц.р. посідала 160-у позицію”, — написав С.Кислиця.
Як повідомляв УНН, омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що всі рекомендації ЄС у сфері гендерної рівності і не дискримінації були законодавчо оформлені, проте виконуються вони вкрай повільно і неефективно.