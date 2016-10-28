Украина попросила РФ предоставить документы, подтверждающие российское гражданство О.Сенцова и А.Кольченка

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15 марта, 19:03 • 116664 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171385 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133350 просмотра

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15 марта, 12:52 • 114375 просмотра

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Киев • УНН

 • 9927 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство юстиции Украины подготовило обращение в Министерство юстиции РФ о предоставлении копий документов, которые должны подтверждать российское гражданство незаконно осужденных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает УНН.

"... Просим предоставить копии документов, которые должны подтверждать российское гражданство Сенцова и Кольченко", - написал С.Петухов, обнародовав фото обращения.

Заместитель министра юстиции также добавил, что "московское царство возобновило крепостной строй. Крымчан захватили как крепостных, вместе с землей. Когда в голове у соседа средневековое мировоззрение трудно говорить о европейских ценностях".

С.Петухов также отметил, что отказ передать наших ребят считаем необоснованным и безосновательным.

Как сообщал УНН, 21 октября Российская Федерация отказала Украине в выдаче украинского режиссера Олега Сенцова, а также общественного активиста Александра Кольченко.

Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признал их политзаключенными.

Украинские Национальные Новости

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