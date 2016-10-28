Украина попросила РФ предоставить документы, подтверждающие российское гражданство О.Сенцова и А.Кольченка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство юстиции Украины подготовило обращение в Министерство юстиции РФ о предоставлении копий документов, которые должны подтверждать российское гражданство незаконно осужденных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает УНН.
"... Просим предоставить копии документов, которые должны подтверждать российское гражданство Сенцова и Кольченко", - написал С.Петухов, обнародовав фото обращения.
Заместитель министра юстиции также добавил, что "московское царство возобновило крепостной строй. Крымчан захватили как крепостных, вместе с землей. Когда в голове у соседа средневековое мировоззрение трудно говорить о европейских ценностях".
С.Петухов также отметил, что отказ передать наших ребят считаем необоснованным и безосновательным.
Как сообщал УНН, 21 октября Российская Федерация отказала Украине в выдаче украинского режиссера Олега Сенцова, а также общественного активиста Александра Кольченко.
Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признал их политзаключенными.