Украина попросила РФ предоставить документы, подтверждающие российское гражданство О.Сенцова и А.Кольченка

"... Просим предоставить копии документов, которые должны подтверждать российское гражданство Сенцова и Кольченко", - написал С.Петухов, обнародовав фото обращения.

Заместитель министра юстиции также добавил, что "московское царство возобновило крепостной строй. Крымчан захватили как крепостных, вместе с землей. Когда в голове у соседа средневековое мировоззрение трудно говорить о европейских ценностях".

С.Петухов также отметил, что отказ передать наших ребят считаем необоснованным и безосновательным.

Как сообщал УНН, 21 октября Российская Федерация отказала Украине в выдаче украинского режиссера Олега Сенцова, а также общественного активиста Александра Кольченко.

Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признал их политзаключенными.