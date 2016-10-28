Україна попросила РФ надати документи, що підтверджують російське громадянство О.Сенцова та О.Кольченка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерство юстиції України підготувало звернення до Міністерства юстиції РФ щодо надання копій документів, які мали би підтверджувати російське громадянство незаконно засуджених українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов, передає УНН.
"...просимо надати копії документів, які мали би підтверджувати російське громадянство Сенцова та Кольченка", - написав С.Петухов, оприлюднивши фото звернення.
Заступник міністра юстиції також додав, що "московське царство відновило кріпосний лад. Кримчан захопили як кріпаків, разом з землею. Коли в голові у сусіда середньовічний світогляд важко говорити про європейські цінності".
С.Петухов також наголосив, що відмову передати наших хлопців вважаємо необгрунтованою та безпідставною.
Як повідомляв УНН, 21 жовтня Російська Федерація відмовила Україні у видачі українського режисера Олега Сенцова, а також громадського активіста Олександра Кольченка.
Нагадаємо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.