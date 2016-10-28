Україна попросила РФ надати документи, що підтверджують російське громадянство О.Сенцова та О.Кольченка

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 18119 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 16739 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 26420 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 37610 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 46149 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 72065 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 82264 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148155 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207828 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194116 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 22567 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 19057 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 20073 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 22883 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 22868 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 18139 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 23701 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 37623 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 499905 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 332473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 4290 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 6284 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 130126 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 189315 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 131691 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Україна попросила РФ надати документи, що підтверджують російське громадянство О.Сенцова та О.Кольченка

Україна попросила РФ надати документи, що підтверджують російське громадянство О.Сенцова та О.Кольченка

Київ • УНН

 • 9928 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерство юстиції України підготувало звернення до Міністерства юстиції РФ щодо надання копій документів, які мали би підтверджувати російське громадянство незаконно засуджених українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов, передає УНН.

"...просимо надати копії документів, які мали би підтверджувати російське громадянство Сенцова та Кольченка", - написав С.Петухов, оприлюднивши фото звернення.

Заступник міністра юстиції також додав, що "московське царство відновило кріпосний лад. Кримчан захопили як кріпаків, разом з землею. Коли в голові у сусіда середньовічний світогляд важко говорити про європейські цінності".

С.Петухов також наголосив, що відмову передати наших хлопців вважаємо необгрунтованою та безпідставною.

Як повідомляв УНН, 21 жовтня Російська Федерація відмовила Україні у видачі українського режисера Олега Сенцова, а також громадського активіста Олександра Кольченка.

Нагадаємо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73