Украина, Польша и США подпишут в Варшаве соглашение о безопасности поставок газа

“Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе”, — информировали польские власти.

Сообщается также, что делегации Польши и США обсудят в Варшаве “прогресс в двустороннем сотрудничестве в области ядерной энергетики, кибербезопасности, ископаемого топлива и энергетической инфраструктуры”.

В четверг польская энергетическая компания PGNiG информировала о том, что Польша будет продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ (СПГ), который республика закупает у США. Первая такая договоренность уже достигнута с Энергетической компанией Украины. В ноябре 2019 года танкер из США прибудет на терминал в Свиноуйсьце, после чего СПГ будет регазифицирован и передан по польской системе передачи газа на Украину через пункт в Германовице.

Как писал УНН, Польша готова расширить газовую систему с Украиной благодаря новому газопроводу.