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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22953 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115633 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126396 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117735 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122982 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151953 просмотра

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Украина, Польша и США подпишут в Варшаве соглашение о безопасности поставок газа

Украина, Польша и США подпишут в Варшаве соглашение о безопасности поставок газа

Киев  •  УНН

 • 16551 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Представители правительств Украина, Польши и США в субботу подпишут в Варшаве “соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа”. Об этом сообщило в пятницу бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, пишет УНН со ссылкой также на польский портал Biznes Alert.

“Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе”, — информировали польские власти.

Сообщается также, что делегации Польши и США обсудят в Варшаве “прогресс в двустороннем сотрудничестве в области ядерной энергетики, кибербезопасности, ископаемого топлива и энергетической инфраструктуры”.

В четверг польская энергетическая компания PGNiG информировала о том, что Польша будет продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ (СПГ), который республика закупает у США. Первая такая договоренность уже достигнута с Энергетической компанией Украины. В ноябре 2019 года танкер из США прибудет на терминал в Свиноуйсьце, после чего СПГ будет регазифицирован и передан по польской системе передачи газа на Украину через пункт в Германовице.

Как писал УНН, Польша готова расширить газовую систему с Украиной благодаря новому газопроводу.

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