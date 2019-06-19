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Польща готова розширити газову систему з Україною завдяки новому газопроводу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Польща готова розширити свою газову систему з українською за допомогою інтерконнектора в Германовіцах. Про це повідомив в середу журналістам представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, пише УНН з посиланням на публікацію видання Gazeta Wyborcza.

Польща готова розширити газову систему з Україною завдяки новому газопроводу

“Ми готові в разі необхідності запустити газопровід, який з’єднає польську систему з українською в Германовіцах. Його пропускна здатність становить 2 млрд куб. м. Це не багато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати”, — заявив Наїмський.

За його словами, поки “з української сторони немає рішення побудувати інтерконнектор з пунктом в Германовіцах і першим сховищем в Україні, ми чекаємо цього, і, можливо, нова влада в Україні буде прагнути прискорити процес”. При цьому Наїмський зазначив, що польський уряд буде розширювати свою газову систему в цьому напрямку в будь-якому випадку.

Польська енергетична компанія PGNiG поставляє газ українським споживачам з серпня 2016 року. У минулому році PGNiG і українська ERU (Energy resources of Ukraine) домовилися про постачання “Укртансгазу” більше 200 млн кубометрів природного газу в період з жовтня 2018 по травень 2019 року.

Варто нагадати, що новий уряд Молдови має терміново почати переговори з “Газпромом” про умови постачання газу в наступному році. Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, зазначивши проблеми, які можуть виникнути з транзитом палива через Україну.

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