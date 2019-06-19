Польша готова расширить газовую систему с Украиной благодаря новому газопроводу

“Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд куб. м. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать”, — заявил Наимский.

По его словам, пока “с украинской стороны нет решения построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первым хранилищем в Украине, мы ждем этого, и, возможно, новые власти в Украине будут стремиться ускорить процесс”. При этом Наимский отметил, что польское правительство будет расширять свою газовую систему в этом направлении в любом случае.

Польская энергетическая компания PGNiG поставляет газ украинским потребителям с августа 2016 года. В прошлом году PGNiG и украинская ERU (Energy resources of Ukraine) договорились о поставках “Укртансгазу” более 200 млн кубометров природного газа в период с октября 2018 по май 2019 года.

Стоит напомнить, что новое правительство Молдовы срочно начать переговоры с “Газпромом” об условиях поставок газа в следующем году. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, отметив проблемы, которые могут возникнуть с транзитом топлива через Украину.