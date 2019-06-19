Президент Молдови закликає почати переговори з "Газпромом", враховуючи "проблему України"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Новий уряд Молдови має терміново почати переговори з “Газпромом” про умови постачання газу в наступному році. Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, зазначивши проблеми, які можуть виникнути з транзитом палива через Україну, пише УНН.
“Ми зобов’язані вивчити все, абсолютно всі можливості забезпечення природним газом молдавських споживачів, особливо в контексті ризиків, які можуть виникнути з 1 січня 2020 року. Зрозуміло, що це залежить не тільки від Молдови і „Газпрому“, а й від України, якщо це буде транзит ”, - наводить слова президента молдавська служба радіо “Вільна Європа”. Він зауважив, що у республіки “немає угоди про постачання газу на наступний рік”.
“Можна домовитися про більш дешевий газ з росіянами, але якщо не буде транзиту через Україну, його неможливо буде доставити. Потрібен якийсь маршрут”, — уклав глава держави. На його думку, уряд повинен пропрацювати декілька варіантів. “Давайте поговоримо з українцями, з румунами магістральним трубопроводом, якщо можливо”, — сказав Додон.
Зі свого боку, новий міністр економіки і інфраструктури Молдавії Вадим Бринзан заявив, що уряд “вже працює над цим питанням”. “Процес непростий, він триває певний час, але ми знайдемо рішення”, — запевнив він.
Варто додати, що Україна запропонувала Молдові допомогти імпортувати газ з ЄС без участі “Газпрому”.