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Президент Молдовы призывает начать переговоры с "Газпромом", учитывая "проблему Украины"

Киев • УНН

 • 7632 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Новое правительство Молдовы должно срочно начать переговоры с “Газпромом” об условиях поставки газа в будущем году. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, отметив проблемы, которые могут возникнуть с транзитом топлива через Украину, пишет УНН.

Президент Молдовы призывает начать переговоры с "Газпромом", учитывая "проблему Украины"

“Мы обязаны изучить все, абсолютно все возможности обеспечения природным газом молдавских потребителей, особенно в контексте рисков, которые могут возникнуть с 1 января 2020 года. Понятно, что это зависит не только от Молдовы и „Газпрома“, но и от Украины, если это будет транзит”, — приводит слова президента молдовская служба радио “Свободная Европа”. Он заметил, что у республики “нет соглашения о поставках газа на следующий год”.

“Можно договориться о более дешевом газе с россиянами, но если не будет транзита через Украину, его невозможно будет доставить. Нужен какой-то маршрут”, — заключил глава государства. По его мнению, правительство должно проработать несколько вариантов. “Давайте поговорим с украинцами, с румынами по магистральному трубопроводу, если возможно”, — сказал Додон.

Со своей стороны, новый министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан заявил, что правительство “уже работает над этим вопросом”. “Процесс непрост, он длится определенное время, но мы найдем решение”, — заверил он.

Стоит добавить, что Украина предложила Молдове помочь импортировать газ из ЕС без участия “Газпрома”.

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