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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99390 просмотра

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Украина улучшила свои позиции в рейтинге владения английским языком

Украина улучшила свои позиции в рейтинге владения английским языком

Киев  •  УНН

 • 17106 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина поднялась на 44-ю позицию в рейтинге стран на знание английского языка, таким образом переместившись из группы стран с "низким" показателем в группу со "средним". Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга стран по уровню знания английского языка EF EPI 2020 года, передает УНН.

Так, в прошлом году Украина занимала лишь 49-ое место. Также согласно данным, в Украине мужчины и женщины практически одинаково владеют английским языком - в соотношении 63,13% от населения к 63% соответственно.

В рейтинге отсутствуют англоязычные страны, такие как США, Великобритания или Канада.

Первенство, по данным EF EPI, среди представленных 100 стран занимают Нидерланды, за ними идут Дания и Финляндия соответственно.

Россия в рейтинге текущего года заняла 41-ое место. Последние строчки - за Оманом, Ираком и Таджикистаном.

Как сообщал УНН, Украина улучшила позиции в рейтинге благосостояния, но до лидеров ей все еще далеко.

Украинские Национальные Новости

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