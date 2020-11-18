Украина улучшила свои позиции в рейтинге владения английским языком
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина поднялась на 44-ю позицию в рейтинге стран на знание английского языка, таким образом переместившись из группы стран с "низким" показателем в группу со "средним". Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга стран по уровню знания английского языка EF EPI 2020 года, передает УНН.
Так, в прошлом году Украина занимала лишь 49-ое место. Также согласно данным, в Украине мужчины и женщины практически одинаково владеют английским языком - в соотношении 63,13% от населения к 63% соответственно.
В рейтинге отсутствуют англоязычные страны, такие как США, Великобритания или Канада.
Первенство, по данным EF EPI, среди представленных 100 стран занимают Нидерланды, за ними идут Дания и Финляндия соответственно.
Россия в рейтинге текущего года заняла 41-ое место. Последние строчки - за Оманом, Ираком и Таджикистаном.
Как сообщал УНН, Украина улучшила позиции в рейтинге благосостояния, но до лидеров ей все еще далеко.