Україна поліпшила свої позиції в рейтингу володіння англійською мовою

Так, в минулому році Україна займала лише 49-е місце. Також згідно з даними, в Україні чоловіки і жінки практично однаково володіють англійською мовою - в співвідношенні 63,13% від населення до 63% відповідно.

У рейтингу відсутні англомовні країни, такі як США, Великобританія або Канада.

Першість, за даними EF EPI, серед представлених 100 країн займають Нідерланди, за ними йдуть Данія та Фінляндія відповідно.

Росія в рейтингу поточного року зайняла 41-е місце. Останні рядки - за Оманом, Іраком і Таджикистаном.

Як повідомляв УНН, Україна поліпшила позиції в рейтингу добробуту, але до лідерів їй все ще далеко.