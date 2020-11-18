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Україна поліпшила свої позиції в рейтингу володіння англійською мовою

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Україна піднялася на 44-у позицію в рейтингу країн на знання англійської мови, таким чином перемістившись з групи країн з "низьким" показником в групу зі "середнім". Про це свідчать дані світового рейтингу країн за рівнем знання англійської мови EF EPI за 2020 рік, передає УНН.

Так, в минулому році Україна займала лише 49-е місце. Також згідно з даними, в Україні чоловіки і жінки практично однаково володіють англійською мовою - в співвідношенні 63,13% від населення до 63% відповідно.

У рейтингу відсутні англомовні країни, такі як США, Великобританія або Канада.

Першість, за даними EF EPI, серед представлених 100 країн займають Нідерланди, за ними йдуть Данія та Фінляндія відповідно.

Росія в рейтингу поточного року зайняла 41-е місце. Останні рядки - за Оманом, Іраком і Таджикистаном.

Як повідомляв УНН, Україна поліпшила позиції в рейтингу добробуту, але до лідерів їй все ще далеко.

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