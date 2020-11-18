Украина улучшила позиции в рейтинге благосостояния, до лидеров все еще далеко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Британский аналитический центр The Legatum Institute представил ежегодный рейтинг уровня жизни в странах мира, в котором Украина заняла 92-е место, поднявшись на 4 позиции по сравнению с прошлогодним результатом, передает УНН со ссылкой на обнародованный рейтинг.
Так, это заметное улучшение на фоне 2019 года, когда Украина занимала 96-е место, и все же, как отмечают создатели самого рейтинга, по сравнению с 2010-м годом наша страна потеряла 3 позиции.
"Украина имеет наибольшие успехи в сфере образования и условий жизни, но хуже всех в сфере социального капитала. Самое большое улучшение по сравнению с тем, что было десять лет назад, произошло с условиями для предприятий", - отмечают аналитики.
Так, на таблице Украина расположилась между Гайаной и Сальвадором. Соседние с нами Беларусь - на 69-й позиции, а у России - 76-е место. Еще один сосед, Польша, немного не дотянула до топ-30 стран по уровню благосостояния - она на 36-м месте. В тройке лидеров рейтинга - Дания, Норвегия и Швейцария соответственно.
В топ-10 попали Швеция, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Австрия. США - на 18-м месте.
Замыкают рейтинг Йемен, ЦАР и Южный Судан, всего в нем 167 позиций.
Как сообщал УНН, в этом году Киев занял второе место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.