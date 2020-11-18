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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114398 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92143 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99393 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102997 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 101568 просмотра

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Украина улучшила позиции в рейтинге благосостояния, до лидеров все еще далеко

Украина улучшила позиции в рейтинге благосостояния, до лидеров все еще далеко

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Британский аналитический центр The Legatum Institute представил ежегодный рейтинг уровня жизни в странах мира, в котором Украина заняла 92-е место, поднявшись на 4 позиции по сравнению с прошлогодним результатом, передает УНН со ссылкой на обнародованный рейтинг.

Так, это заметное улучшение на фоне 2019 года, когда Украина занимала 96-е место, и все же, как отмечают создатели самого рейтинга, по сравнению с 2010-м годом наша страна потеряла 3 позиции.

"Украина имеет наибольшие успехи в сфере образования и условий жизни, но хуже всех в сфере социального капитала. Самое большое улучшение по сравнению с тем, что было десять лет назад, произошло с условиями для предприятий", - отмечают аналитики.

Так, на таблице Украина расположилась между Гайаной и Сальвадором. Соседние с нами Беларусь - на 69-й позиции, а у России - 76-е место. Еще один сосед, Польша, немного не дотянула до топ-30 стран по уровню благосостояния - она ​​на 36-м месте. В тройке лидеров рейтинга - Дания, Норвегия и Швейцария соответственно.

В топ-10 попали Швеция, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Австрия. США - на 18-м месте.

Замыкают рейтинг Йемен, ЦАР и Южный Судан, всего в нем 167 позиций.

Как сообщал УНН, в этом году Киев занял второе место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Украинские Национальные Новости

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