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Кращі за Кубу, гірші за Туніс: Україна зайняла 96 місце у рейтингу добробуту

Кращі за Кубу, гірші за Туніс: Україна зайняла 96 місце у рейтингу добробуту

Київ • УНН

 • 12141 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Аналітичний центр Legatum Institute склав рейтинг добробуту, згідно з яким Україна перебуває на 96-у місці з 167 можливих, проте у 2009 році Україна займала 86-е місце. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані рейтингу.

Так, за рік Україна піднялася на 3 позиції, однак зараз перебуває на 10 позицій нижче, ніж у 2009 році.

Аналітики для рейтингу розглядають низку показників, які характеризують рівень безпеки, охорони здоров'я, свободи, інвестиційного клімату, середовища і так далі. За цими показниками є додаткові окремі рейтинги.

Найкращі показники Україна має у сфері освіти (37 місце), а найгірші – за соціальними капіталом (148 місце). Проблемна сфера в Україні й безпека (145 місце).

Україна перебуває у рейтингу між Кубою і Тунісом.

У топі рейтингу такі країни, як Данія, Норвегія, Швейцарія, Швеція та Фінляндія. Останні ж місця посіли: Південний Судан, Ємен та Центральноафриканська Республіка.

Нагадаємо, Україна поліпшила показник в Індексі громадянств, який дає оцінку громадянств різних країн світу, піднявшись за рік в цьому рейтингу на п'ять позицій.

Українські Національні Новини

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