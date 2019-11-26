Лучше Кубы, хуже Туниса: Украина заняла 96 место в рейтинге благосостояния
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Аналитический центр Legatum Institute составил рейтинг благосостояния, согласно которому Украина находится на девяносто шестом месте из 167 возможных, однако в 2009 году Украина занимала 86-ое месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные рейтинга.
Так, за год Украина поднялась на 3 позиции, однако сейчас находится на 10 позиций ниже, чем в 2009 году.
Аналитики для рейтинга рассматривают ряд показателей, характеризующих уровень безопасности, охраны здоровья, свободы, инвестиционного климата, среды и так далее. По этим показателям есть дополнительные отдельные рейтинги.
Лучшие показатели Украины имеет в сфере образования (37 место), а худшие - по социальному капиталу (148 место). Проблемная сфера в Украине и безопасность (145 место).
Украина находится в рейтинге между Кубой и Тунисом.
В топе рейтинга такие страны, как Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. Последние же места заняли: Южный Судан, Йемен и Центральноафриканская Республика.
Напомним, Украина улучшила показатель в Индексе гражданств, который дает оценку гражданств разных стран мира, поднявшись за год в этом рейтинге на пять позиций.