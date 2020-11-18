Україна поліпшила позиції у рейтингу добробуту, до лідерів все ще далеко

Так, це помітне поліпшення на тлі 2019 року, коли Україна займала 96-е місце, і все ж, як відзначають творці самого рейтингу, у порівнянні з 2010-м роком наша країна втратила 3 ​​позиції.

"Україна має найбільші успіхи в сфері освіти і умов життя, але гірше всіх в сфері соціального капіталу. Найбільше поліпшення в порівнянні з тим, що було десять років тому, відбулося з умовами для підприємств", - відзначають аналітики.

Так, на таблиці Україна розташувалася між Гаяною і Сальвадором. Сусідні з нами Білорусь - на 69-й позиції, а у Росії - 76-е місце. Ще один сусід, Польща, трохи не дотягнула до топ-30 країн за рівнем добробуту - вона на 36-му місці. У трійці лідерів рейтингу - Данія, Норвегія і Швейцарія відповідно.

У топ-10 потрапили Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Нова Зеландія, Німеччина, Люксембург та Австрія. США - лише на 18-му місці.

Замикають рейтинг Ємен, ЦАР і Південний Судан, всього в ньому 167 позицій.

Як повідомляв УНН, цього року Київ зайняв 2-е місце в світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.