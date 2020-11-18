Україна поліпшила позиції у рейтингу добробуту, до лідерів все ще далеко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Британський аналітичний центр The Legatum Institute представив щорічний рейтинг рівня життя у країнах світу, у якому Україна посіла 92-е місце, піднявшись на 4 позиції в порівнянні з торішнім результатом, передає УНН з посиланням на оприлюднений рейтинг.
Так, це помітне поліпшення на тлі 2019 року, коли Україна займала 96-е місце, і все ж, як відзначають творці самого рейтингу, у порівнянні з 2010-м роком наша країна втратила 3 позиції.
"Україна має найбільші успіхи в сфері освіти і умов життя, але гірше всіх в сфері соціального капіталу. Найбільше поліпшення в порівнянні з тим, що було десять років тому, відбулося з умовами для підприємств", - відзначають аналітики.
Так, на таблиці Україна розташувалася між Гаяною і Сальвадором. Сусідні з нами Білорусь - на 69-й позиції, а у Росії - 76-е місце. Ще один сусід, Польща, трохи не дотягнула до топ-30 країн за рівнем добробуту - вона на 36-му місці. У трійці лідерів рейтингу - Данія, Норвегія і Швейцарія відповідно.
У топ-10 потрапили Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Нова Зеландія, Німеччина, Люксембург та Австрія. США - лише на 18-му місці.
Замикають рейтинг Ємен, ЦАР і Південний Судан, всього в ньому 167 позицій.
Як повідомляв УНН, цього року Київ зайняв 2-е місце в світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.