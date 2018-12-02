Украина ухудшила свое место в рейтинге паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинский паспорт занял 28 место в рейтинге сильнейших паспортов мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global Passport Power Rank 2018.
Отметим, что в сентябре 2018 украинский паспорт в этом же рейтинге занимал 24 место.
Рейтинг составлен в соответствии с спектром возможностей, которые паспорт предоставляет своему владельцу. Паспорта оцениваются по их общим "безвизовым баллам".
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При этом первое место занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, который открывает для его владельцу право свободного или с получением визы по прибытию посещение 167 стран.