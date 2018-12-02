Україна погіршила своє місце у рейтингу паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Український паспорт посів 28 місце у рейтингу найсильніших паспортів світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Global Passport Power Rank 2018.
Відмітимо, що у вересні 2018 року український паспорт у цьому ж самому рейтингу займав 24 сходинку.
Рейтинг складений відповідно до спектру можливостей, які паспорт надає своєму власнику. Паспорти оцінюються за їх загальним “безвізовим балом”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна погіршила свою позицію у рейтингу паспортів
При цьому перше місце зайняв паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів, який відкриває для його власника право вільного або з отриманням візи по прибуттю відвідування 167 країн.