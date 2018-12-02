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Україна погіршила своє місце у рейтингу паспортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Український паспорт посів 28 місце у рейтингу найсильніших паспортів світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Global Passport Power Rank 2018.

Відмітимо, що у вересні 2018 року український паспорт у цьому ж самому рейтингу займав 24 сходинку. 

Рейтинг складений відповідно до спектру можливостей, які паспорт надає своєму власнику. Паспорти оцінюються за їх загальним “безвізовим балом”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна погіршила свою позицію у рейтингу паспортів

При цьому перше місце зайняв паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів, який відкриває для його власника право вільного або з отриманням візи по прибуттю відвідування 167 країн.

Українські Національні Новини

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