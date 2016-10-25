Украина поднялась на 73 строчки в рейтинге Tax Paying Rank
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина за год поднялась в рейтинге Tax Paying Rank на 73 ступени. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.
"За год Украина поднялась на 73 строчки. Могу отметить, что это самый большой прогресс, который продемонстрировала страна. Это точно признак того, что мы не отстаем ... Я провел необходимые консультации с экспертами, они утверждают, что если все эти новации по администрированию налогов будут введены, Украина может твердо рассчитывать еще, как минимум, на 30 ступенек ", - подчеркнул он.
Также Президент рассчитывает, что в обновленном рейтинге Doing Business Украина будет на 80 месте.