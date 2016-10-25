Украина поднялась на 73 строчки в рейтинге Tax Paying Rank

"За год Украина поднялась на 73 строчки. Могу отметить, что это самый большой прогресс, который продемонстрировала страна. Это точно признак того, что мы не отстаем ... Я провел необходимые консультации с экспертами, они утверждают, что если все эти новации по администрированию налогов будут введены, Украина может твердо рассчитывать еще, как минимум, на 30 ступенек ", - подчеркнул он.

Также Президент рассчитывает, что в обновленном рейтинге Doing Business Украина будет на 80 месте.