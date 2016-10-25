Україна піднялася на 73 сходинки у рейтингу Tax Paying Rank
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна за рік піднялася у рейтингу Tax Paying Rank на 73 сходинки. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на засіданні Національної ради реформ, передає кореспондент УНН.
"За рік Україна піднялася на 73 сходинки. Можу наголосити, що це найбільший прогрес, який продемонструвала країна. Це точно ознака того, що ми не пасемо задніх… Я провів необхідні консультації з експертами, вони стверджують, що якщо всі ці новації по адмініструванню податків будуть запроваджені, Україна може твердо розраховувати ще, як мінімум, на 30 сходинок", - наголосив він.
Також Президент розраховує, що в оновленому рейтингу Doing Business Україна буде на 80 місці.