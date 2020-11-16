Украина под конец года начала закупать мандарины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина импортировала в октябре этого года мандаринов уже на 7,31 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
Так, импорт мандаринов, в том числе их разновидности - сатсума, в этом году составляет уже 7,84 млн долл., из которых в октябре - 7,31 млн долл., или 93% от всех импортированных в Украину в этом году мандаринов.
В то же время импорт мандаринов сатсума в октябре составил 811,9 тыс. долл., или 11% от всех купленных за границей в октябре мандаринов.
Крупнейшим импортером мандаринов в Украину в этом году стала Турция - на 6,49 млн долл. На втором месте - Испания (733,7 тыс. долл.), На третьем - Южная Африка (272,3 тыс. долл.).
Причем все мандарины, которые импортированы из Турции, были куплены Украиной в октябре. Тогда как из Испании в октябре импорт этих цитрусовых составил 686,5 тыс. долл. На третье место по объемам импорта в Украину мандаринов в октябре вышла Италия - 51,4 тыс. долл.
Мандарины сатсума Украина в октябре покупала у Турции (799,4 тыс. долл.) и Испании (12,5 тыс. долл.).
Напомним, Госстат назвал страны, из которых в Украине везут шампанское.