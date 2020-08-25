Держстат назвав країни, з яких в Україну везуть шампанське

Держстат назвав країни, з яких в Україну везуть шампанське
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За шість місяців цього року Україна імпортувала шампанського на 1,9 млн доларів. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Левову частку шампанського в Україну було завезено з Франції - на 1,6 млн доларів. Значно менше, але постачали в Україну шампанське: бельгійці (121 тис. доларів), німці (85 тис. доларів), латвійці (34 тис. доларів).
Найменше напою купила Україна у США (5,8 тис. доларів), Польщі (5,1 тис. доларів), Кіпру (2,5 тис. доларів).
На експорт Україна протягом звітного періоду поставила шампанського на 317 тис. доларів.
Загалом же, у світі попит на французьке шампанське падає, пише The Drinks Business.
Але в Україні, навпаки, популярність ігристого зростає, кажуть в Держстаті. Так, за перші чотири місяці 2020 року на цей напій наші співвітчизники витратили 1 млрд грн.
Більш того, українське ігристе популярне в Німеччині, яка стала лідером з імпорту відповідної продукції.
Нагадаємо, в березні 2020 року, один з українських алковиробників представив нову лінійку винних газованих напоїв Caprizo з фруктовими ароматами.