Госстат назвал страны, из которых в Украине везут шампанское
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. За шесть месяцев этого года Украина импортировала шампанского на 1,9 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Львиную долю шампанского в Украину было ввезено из Франции - на 1,6 млн долларов. На много меньше, но поставляли в Украину шампанское: бельгийцы (121 тыс. долларов), немцы (85 тыс. долларов), латыши (34 тыс. долларов).
Меньше всего напитка купила Украина у США (5,8 тыс. Долларов), Польши (5,1 тыс. Долларов), Кипра (2,5 тыс. Долларов).
На экспорт Украина в течение отчетного периода поставила шампанского на 317 тыс. долларов.
В целом же, в мире спрос на французское шампанское падает, пишет The Drinks Business.
Но в Украине, наоборот, популярность игристого растет, говорят в Госстате. Так, за первые четыре месяца 2020 года на этот напиток наши соотечественники потратили 1 млрд грн.
Более того, украинское игристое популярно в Германии, которая стала лидером по импорту соответствующей продукции.
Напомним, в марте 2020 года, один из украинских алкопроизводителей представил новую линейку винных газированных напитков Caprizo с фруктовыми ароматами.