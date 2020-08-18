У світі падає попит на французьке шампанське
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Цього року французькі виробники шампанського можуть понести мільйонні збитки через скорочення продажів напою на тлі пандемії COVID-19. Про це пише The Drinks Business, передає УНН.
Нагадується, що в минулому році по всьому світу було продано близько 300 мільйонів пляшок французького шампанського, половина з яких була експортована до Великобританії, США та Японії.
"У цьому році французькі виробники планують продати на 100 мільйонів пляшок менше через те, що торговельні мережі відмовляються брати продукцію на реалізацію на тлі низького попиту у споживачів", - йдеться в повідомленні.
При цьому, як повідомляв УНН, в Україні ігристі вина користуються хорошим попитом. За перші чотири місяці 2020 року на цей напій наші співвітчизники витратили 1 млрд грн.
Більш того, українське ігристе популярне в Німеччині, яка стала лідером з імпорту відповідної продукції.
Нагадаємо, в березні 2020 року, один з українських алковиробників представив нову лінійку винних газованих напоїв Caprizo з фруктовими ароматами.