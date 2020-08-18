В мире падает спрос на французское шампанское
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В этом году французские производители шампанского могут понести миллионные убытки из-за сокращения продаж напитка на фоне пандемии COVID-19. Об этом пишет The Drinks Business, передает УНН.
Напоминается, что в прошлом году по всему миру было продано около 300 миллионов бутылок французского шампанского, половина из которых была экспортирована в Великобританию, США и Японию.
"В этом году французские производители планируют продать на 100 миллионов бутылок меньше из-за того, что торговые сети отказываются брать продукцию на реализацию на фоне низкого спроса у потребителей", - говорится в сообщении.
При этом, как сообщал УНН, в Украине игристые вина пользуются хорошим спросом. За первые четыре месяца 2020 года на этот напиток наши соотечественники потратили 1 млрд грн.
Более того, украинское игристое популярно в Германии, которая стала лидером по импорту соответствующей продукции.
Напомним, в марте 2020 года, один из украинских алкопроизводители представил новую линейку винных газированных напитков Caprizo с фруктовыми ароматами.