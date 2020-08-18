В мире падает спрос на французское шампанское

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87197 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102572 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127767 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107885 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128076 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101413 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102209 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104073 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В мире падает спрос на французское шампанское

В мире падает спрос на французское шампанское

Киев  •  УНН

 • 13781 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В этом году французские производители шампанского могут понести миллионные убытки из-за сокращения продаж напитка на фоне пандемии COVID-19. Об этом пишет The Drinks Business, передает УНН.

Напоминается, что в прошлом году по всему миру было продано около 300 миллионов бутылок французского шампанского, половина из которых была экспортирована в Великобританию, США и Японию.

"В этом году французские производители планируют продать на 100 миллионов бутылок меньше из-за того, что торговые сети отказываются брать продукцию на реализацию на фоне низкого спроса у потребителей", - говорится в сообщении.

При этом, как сообщал УНН, в Украине игристые вина пользуются хорошим спросом. За первые четыре месяца 2020 года на этот напиток наши соотечественники потратили 1 млрд грн.

Более того, украинское игристое популярно в Германии, которая стала лидером по импорту соответствующей продукции.

Напомним, в марте 2020 года, один из украинских алкопроизводители представил новую линейку винных газированных напитков Caprizo с фруктовыми ароматами.

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