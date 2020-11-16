Україна під кінець року почала закуповувати мандарини

Так, імпорт мандаринів, у тому числі їх різновиду - сатсума, цього року становить вже 7,84 млн дол., з яких у жовтні - 7,31 млн дол., або 93% від усіх імпортованих в Україну цього року мандаринів.

Водночас імпорт мандаринів сатсума у жовтні становив 811,9 тис. дол., або 11% від усіх куплених за кордоном у жовтні мандаринів.

Найбільшим імпортером мандаринів в Україну цього року стала Туреччина - на 6,49 млн дол. На другому місці - Іспанія (733,7 тис. дол.), на третьому - Південна Африка (272,3 тис. дол.).

При чому усі мандарини, які імпортовані з Туреччини, були куплені Україною у жовтні. Тоді як з Іспанії у жовтні імпорт цих цитрусових становив 686,5 тис. дол. На третє місце за обсягами імпорту в Україну мандаринів у жовтні вийшла Італія - 51,4 тис. дол.

Мандарини сатсума Україна у жовтні купувала у Туреччини (799,4 тис. дол.) та Іспанії (12,5 тис. дол.).

Нагадаємо, Держстат назвав країни, з яких в Україну везуть шампанське.