Украина во время заседания ТКГ подняла вопрос о сбивании беспилотников ОБСЕ на Донбассе

"30 марта 2018 года на территории ОРДЛО трижды были обстреляны беспилотники СММ ОБСЕ в тот же день один дрон был сбит. Уже 5 апреля в р-не н.п. Кременец снова произошла грубая провокация с применением оружия; только в этом году наблюдателей миссии не пускали в этот район примерно 20 раз. НЗФ ОРДЛО пытаются систематически срывать работу международных мониторов, то есть сделать все, чтобы они не смогли продолжить эффективное выполнение возложенной на них миссии", - сообщила Олифер.

Также было отмечено несоблюдение Пасхального перемирия на Донбассе.

"Пасхальное перемирие было сорвано. СММ ОБСЕ констатирует риск дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. С 30 марта по 16 апреля 2018 зафиксировано одно боестолкновение и 720 обстрелов со стороны НЗФ ОРДЛО, 685 из них были прицельные. Имели место нарушения режима тишины с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями - с применением танков, артиллерии и минометов", - отметила Олифер.

Напомним, российско-оккупационное командование позволило боевикам сбивать беспилотники ОБСЕ с целью дискредитации сил АТО.