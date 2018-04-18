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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина во время заседания ТКГ подняла вопрос о сбивании беспилотников ОБСЕ на Донбассе

Киев • УНН

 • 14974 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украина во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске подняла вопрос о систематическом сбивании беспилотников СММ ОБСЕ на Донбассе. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.

Украина во время заседания ТКГ подняла вопрос о сбивании беспилотников ОБСЕ на Донбассе

"30 марта 2018 года на территории ОРДЛО трижды были обстреляны беспилотники СММ ОБСЕ в тот же день один дрон был сбит. Уже 5 апреля в р-не н.п. Кременец снова произошла грубая провокация с применением оружия; только в этом году наблюдателей миссии не пускали в этот район примерно 20 раз. НЗФ ОРДЛО пытаются систематически срывать работу международных мониторов, то есть сделать все, чтобы они не смогли продолжить эффективное выполнение возложенной на них миссии", - сообщила Олифер.

Также было отмечено несоблюдение Пасхального перемирия на Донбассе.

"Пасхальное перемирие было сорвано. СММ ОБСЕ констатирует риск дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. С 30 марта по 16 апреля 2018 зафиксировано одно боестолкновение и 720 обстрелов со стороны НЗФ ОРДЛО, 685 из них были прицельные. Имели место нарушения режима тишины с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями - с применением танков, артиллерии и минометов", - отметила Олифер.

Напомним, российско-оккупационное командование позволило боевикам сбивать беспилотники ОБСЕ с целью дискредитации сил АТО.

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