Україна під час засідання ТКГ підняла питання про збиття безпілотників ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Україна під час засідання Трьохсторонньої контактної групи у Мінську підняла питання про систематичне збиття безпілотників СММ ОБСЄ на Донбасі. Про це у своєму Facebook повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
"30 березня 2018 року на території ОРДЛО тричі обстріляно безпілотники СММ ОБСЄ, того ж дня один дрон було збито. Вже 5 квітня в р-ні н.п. Кременець знову відбулася груба провокація із застосуванням зброї; лише цього року спостерігачів місії не пускали в цей район приблизно 20 разів. НЗФ ОРДЛО намагаються систематично зривати роботу міжнародних моніторів, тобто зробити все, аби вони не змогли продовжити ефективне виконання покладеної на них місії", - повідомила Оліфер.
Також було відзначено недотримання Великоднього перемир'я на Донбасі.
"Великоднє перемир'я було зірвано. СММ ОБСЄ констатує ризик подальшої ескалації ситуації на Донбасі. З 30 березня по 16 квітня 2018 року зафіксовано одне бойове зіткнення та 720 обстрілів з боку НЗФ ОРДЛО, 685 з них були прицільні. Мали місце порушення режиму тиші із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами - із застосуванням танків, артилерії та мінометів", - відзначила Оліфер.
Нагадаємо, російсько-окупаційне командування дозволило бойовикам збивати безпілотники ОБСЄ з метою дискредитації сил АТО.