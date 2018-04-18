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Україна під час засідання ТКГ підняла питання про збиття безпілотників ОБСЄ на Донбасі

Київ • УНН

 • 14974 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Україна під час засідання Трьохсторонньої контактної групи у Мінську підняла питання про систематичне збиття безпілотників СММ ОБСЄ на Донбасі. Про це у своєму Facebook повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.

Україна під час засідання ТКГ підняла питання про збиття безпілотників ОБСЄ на Донбасі

"30 березня 2018 року на території ОРДЛО тричі обстріляно безпілотники СММ ОБСЄ, того ж дня один дрон було збито. Вже 5 квітня в р-ні н.п. Кременець знову відбулася груба провокація із застосуванням зброї; лише цього року спостерігачів місії не пускали в цей район приблизно 20 разів. НЗФ ОРДЛО намагаються систематично зривати роботу міжнародних моніторів, тобто зробити все, аби вони не змогли продовжити ефективне виконання покладеної на них місії", - повідомила Оліфер.

Також було відзначено недотримання Великоднього перемир'я на Донбасі.

"Великоднє перемир'я було зірвано. СММ ОБСЄ констатує ризик подальшої ескалації ситуації на Донбасі. З 30 березня по 16 квітня 2018 року зафіксовано одне бойове зіткнення та 720 обстрілів з боку НЗФ ОРДЛО, 685 з них були прицільні. Мали місце порушення режиму тиші із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами - із застосуванням танків, артилерії та мінометів", - відзначила Оліфер.

Нагадаємо, російсько-окупаційне командування дозволило бойовикам збивати безпілотники ОБСЄ з метою дискредитації сил АТО.

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