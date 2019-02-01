Украина проверит происхождение угля, завезенного из Беларуси
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина проверит происхождение угля, которое экспортируется через Беларусь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы видим, как растет экспорт угля, например, в Украине и в Польшу через Беларусь, и мы однозначно проверим, чтобы там не было угля с оккупированных территорий", - отметил министр.
По его словам, Украина имеет подозрения относительно угля, который экспортируется и из других стран, в частности с ЕС.
Как сообщал УНН, после проверки судна, которое потерпело бедствие возле берегов турецкого города Самсон и на борту которого были украинцы, уголь из оккупированного Донбасса не было найдено.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина проверит происхождение угля, которое везло грузовое судно с украинскими моряками на борту, которое потерпело бедствие у берегов Турции.