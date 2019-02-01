Україна перевірить походження вугілля, завезене з Білорусі

"Зараз бачимо, як зростає експорт вугілля, наприклад, в Україну і в Польщу через Білорусь, і ми однозначно перевіримо, щоб там не було вугілля з окупованих територій", - зазначив міністр.

За його словами, Україна має підозри щодо вугілля, що експортується і з інших країн, зокрема з ЄС.

Як повідомляв УНН, після перевірки судна, що зазнало аварії біля берегів турецького міста Самсон і на борту якого були українці, вугілля з окупованого Донбасу не було знайдено.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна перевірить походження вугілля, яке везло вантажне судно з українськими моряками на борту, що зазнало аварії біля берегів Туреччини.