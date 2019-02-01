Україна перевірить походження вугілля, завезене з Білорусі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна перевірить походження вугілля, що експортується через Білорусь. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Одесі, передає кореспондент УНН.
"Зараз бачимо, як зростає експорт вугілля, наприклад, в Україну і в Польщу через Білорусь, і ми однозначно перевіримо, щоб там не було вугілля з окупованих територій", - зазначив міністр.
За його словами, Україна має підозри щодо вугілля, що експортується і з інших країн, зокрема з ЄС.
Як повідомляв УНН, після перевірки судна, що зазнало аварії біля берегів турецького міста Самсон і на борту якого були українці, вугілля з окупованого Донбасу не було знайдено.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна перевірить походження вугілля, яке везло вантажне судно з українськими моряками на борту, що зазнало аварії біля берегів Туреччини.