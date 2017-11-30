Украина передала Албании председательство в ПАЧЭС

С заключительным словом выступил президент ПАЧЭС, председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Он отметил, что Украина завершает свое председательство в ПАЧЭС, которое было направлено на развитие экономического сотрудничества между странами-членами организации, несмотря на очевидную политику кризиса в сфере безопасности в регионе.

"Для нас было большой честью возглавлять ПАЧЭС, организацию, которая неуклонно демонстрирует свою эффективность в качестве межпарламентского политического инструмента для налаживания полноценного диалога на региональном уровне", - отметил А.Парубий.

Председатель ПАЧЭС передал председательство на следующих шесть месяцев спикеру парламента Албании.

А.Парубий закрыл 50-е заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС.

Следующее 51-е заседание Генеральной ассамблеи состоится 20-21 июня 2018 года в городе Тиране в Албании.

Напомним, Генассамблея ПАЧЭС приняла декларацию с учетом поправки Украины.