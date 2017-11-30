Украина передала Албании председательство в ПАЧЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина передала председательство в Парламентской Ассамблеи ЧЭС на следующих шесть месяцев Албании, передает УНН со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.
С заключительным словом выступил президент ПАЧЭС, председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Он отметил, что Украина завершает свое председательство в ПАЧЭС, которое было направлено на развитие экономического сотрудничества между странами-членами организации, несмотря на очевидную политику кризиса в сфере безопасности в регионе.
"Для нас было большой честью возглавлять ПАЧЭС, организацию, которая неуклонно демонстрирует свою эффективность в качестве межпарламентского политического инструмента для налаживания полноценного диалога на региональном уровне", - отметил А.Парубий.
Председатель ПАЧЭС передал председательство на следующих шесть месяцев спикеру парламента Албании.
А.Парубий закрыл 50-е заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС.
Следующее 51-е заседание Генеральной ассамблеи состоится 20-21 июня 2018 года в городе Тиране в Албании.
Напомним, Генассамблея ПАЧЭС приняла декларацию с учетом поправки Украины.