Украина передала Албании председательство в ПАЧЭС

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6284 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7594 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84974 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77507 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90445 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120807 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115789 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146145 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107436 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108849 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
Украина передала Албании председательство в ПАЧЭС

Украина передала Албании председательство в ПАЧЭС

Киев  •  УНН

 • 11621 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина передала председательство в Парламентской Ассамблеи ЧЭС на следующих шесть месяцев Албании, передает УНН со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.

С заключительным словом выступил президент ПАЧЭС, председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Он отметил, что Украина завершает свое председательство в ПАЧЭС, которое было направлено на развитие экономического сотрудничества между странами-членами организации, несмотря на очевидную политику кризиса в сфере безопасности в регионе.

"Для нас было большой честью возглавлять ПАЧЭС, организацию, которая неуклонно демонстрирует свою эффективность в качестве межпарламентского политического инструмента для налаживания полноценного диалога на региональном уровне", - отметил А.Парубий.

Председатель ПАЧЭС передал председательство на следующих шесть месяцев спикеру парламента Албании.

А.Парубий закрыл 50-е заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС.

Следующее 51-е заседание Генеральной ассамблеи состоится 20-21 июня 2018 года в городе Тиране в Албании.

Напомним, Генассамблея ПАЧЭС приняла декларацию с учетом поправки Украины.

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Украинские Национальные Новости

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