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Україна передала Албанії головування у ПАЧЕС

Україна передала Албанії головування у ПАЧЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна передала головування у Парламентській Асамблеї ЧЕС на наступних шість місяців Албанії, передає УНН з посиланням на інформаційне управління апарату Верховної Ради України.

Із заключним словом виступив президент ПАЧЕС, голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він зазначив, що Україна завершує своє головування в ПАЧЕС, яке було спрямоване на розвиток економічного співробітництва між країнами-членами організації, незважаючи на очевидну безпекову кризу в регіоні.

"Для нас було великою честю очолювати ПАЧЕС, організацію, яка неухильно демонструє свою ефективність в якості міжпарламентського політичного інструменту для налагодження повноцінного діалогу на регіональному рівні", - наголосив А.Парубій.

Голова ПАЧЕС передав головування на наступних шість місяців спікеру парламенту Албанії.

А.Парубій закрив 50-е засідання Генеральної Асамблеї ПАЧЕС.

Наступне 51-е засідання Генеральної асамблеї відбудеться 20-21 червня 2018 р. у місті Тирані в Албанії.

Нагадаємо, Генасамблея ПАЧЕС ухвалила декларацію з урахуванням поправки України.

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