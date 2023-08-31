Украина получит крупную партию бронированных "медэваков" - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Договорено о поставке в Украину крупной партии бронированных автомобилей для медицинской эвакуации, так называемых «медэваков». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает УНН.
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«Важная новость для передовой: договорено о поставке в Украину бронированных «медэваков», большой партии. То, о чём мне говорили воины, когда мы посещали боевые бригады. Министерство обороны сегодня отчиталось», — сказал Зеленский.
От кого именно поступит помощь пока неизвестно. Также президент получил отчеты от разведки относительно планов оккупантов.
«На селекторах были отчеты разведки – ГУР и внешней разведки – о планах оккупантов. Безнадежные у них планы», — отметил глава государства.
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