Україна отримає велику партію броньованих «медеваків» – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Домовлено про постачання в Україну великої партії броньованих автомобілів для медичної евакуації. Так званих «медеваків». Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає УНН.
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«Важлива новина для передової: домовлено про поставку в Україну броньованих «медеваків», великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало», — сказав Зеленський.
Від кого саме надійде допомога поки невідомо. Також президент отримав звіти від розвідки щодо планів окупантів.
«На селекторах були звіти розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки – щодо планів окупантів. Безнадійні в них плани», — відзначив глава держави.
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