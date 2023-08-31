Україна отримає велику партію броньованих «медеваків» – Зеленський

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«Важлива новина для передової: домовлено про поставку в Україну броньованих «медеваків», великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало», — сказав Зеленський.

Від кого саме надійде допомога поки невідомо. Також президент отримав звіти від розвідки щодо планів окупантів.

«На селекторах були звіти розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки – щодо планів окупантів. Безнадійні в них плани», — відзначив глава держави.

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