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Украина получила от Польши партию отремонтированных танков "Leopard 2"

Киев • УНН

 • 255238 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Украина получила от Польши партию отремонтированных танков “Leopard 2”. Пишет об этом оружейная компания Polska Grupa Zbrojeniowa в социальной сети Х, передает УНН.

Цитата

“Пока другие делают декларации относительно будущего, мы действуем в консультациях с украинской стороной. Первые танки Leopard, специально отремонтированные в Бумар-Лабеде, получила украинская сторона. Работа над следующими машинами продолжается”, — написала пресс-служба польской компании в социальной сети Х.

Детали

По меньшей мере три последних сообщения польской компании, ремонтировавшей танки для ВСУ, посвящены Украине.

По данным самой компании, этот военный концерн уже более года работает с украинской стороной, предоставляя нашим воинам обслуживание тяжелой техники, а также различное защитное оборудование, боеприпасы и запчасти для военных машин.

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Дополнительно

Polska Grupa Zbrojeniowa (Польская оружейная группа) — это польская компания, основанная в 2013 году. Она является одним из крупнейших оборонных концернов в Европе. Эта группа объединяет более 50 компаний и имеет доли в 32 других отраслях: оборона, судостроение, новые технологии

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