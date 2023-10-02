Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків “Leopard 2”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків “Leopard 2”. Пише про це зброярська компанія Polska Grupa Zbrojeniowa у соціальній мережі Х, передає УНН.
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“Поки інші роблять декларації щодо майбутнього, ми діємо в консультаціях з українською стороною. Перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабеді, отримала українська сторона. Робота над наступними машинами триває”, — написала пресслужба польської компанії у соціальній мережі Х.
Деталі
Щонайменше три останні повідомлення польської компанії, що ремонтувала танки для ЗСУ, присвячені Україні.
За даними самої компанії, цей військовий концерн вже понад рік працює з українською стороною, надаючи нашим воїнам обслуговування важкої техніки, а також різне захисне обладнання, боєприпаси та запчастини для військових машин.
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Додатково
Polska Grupa Zbrojeniowa (Польська зброярська група) — це польська компанія, заснована у 2013 році. Вона є одним з найбільших оборонних концернів у Європі. Ця група об’єднує понад 50 компаній і має частки в 32 інших галузях: оборона, суднобудування, нові технології