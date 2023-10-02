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Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків “Leopard 2”

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків “Leopard 2”

Київ • УНН

 • 255241 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків “Leopard 2”. Пише про це зброярська компанія Polska Grupa Zbrojeniowa у соціальній мережі Х, передає УНН.

Цитата

“Поки інші роблять декларації щодо майбутнього, ми діємо в консультаціях з українською стороною. Перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабеді, отримала українська сторона. Робота над наступними машинами триває”, — написала пресслужба польської компанії у соціальній мережі Х.

Деталі

Щонайменше три останні повідомлення польської компанії, що ремонтувала танки для ЗСУ, присвячені Україні.

За даними самої компанії, цей військовий концерн вже понад рік працює з українською стороною, надаючи нашим воїнам обслуговування важкої техніки, а також різне захисне обладнання, боєприпаси та запчастини для військових машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна не змогла прийняти старі німецькі танки Leopard через їх технічний стан — ЗМІ

Додатково

Polska Grupa Zbrojeniowa (Польська зброярська група) — це польська компанія, заснована у 2013 році. Вона є одним з найбільших оборонних концернів у Європі. Ця група об’єднує понад 50 компаній і має частки в 32 інших галузях: оборона, суднобудування, нові технології

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