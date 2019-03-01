Украина получила 529 млн евро кредита от Deutsche Bank
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро, предоставленный Deutsche Bank под Гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"28 февраля 2019 года Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро, предоставленный Deutsche Bank под Гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР)", - говорится в сообщении.
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По информации Минфина, Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.
По этому кредиту было использовано вторую часть Гарантии МБРР на общую сумму в размере 750 млн долл., добавили в ведомстве.
Напомним, Украина в этом году планирует отдать 417 млрд грн государственного долга.