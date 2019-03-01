Україна отримала 529 млн євро кредиту від Deutsche Bank

"28 лютого 2019 року Україна залучила кредит у розмірі 529 млн євро, наданий Deutsche Bank під Гарантію на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР)", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією Мінфіну, Deutsche Bank надав кредит у розмірі 529 млн євро двома траншами: траншем A у розмірі 240 млн євро з терміном погашення 4 роки та траншем B у розмірі 289 млн євро з терміном погашення 10 років.

За цим кредитом було використано другу частину Гарантії МБРР загальною сумою в розмірі 750 млн дол., додали у відомстві.

Нагадаємо, Україна цього року планує віддати 417 млрд грн державного боргу.