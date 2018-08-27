Украина обжаловала решение ВТО по спору с РФ о вагонах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украина в понедельник подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) в споре с Россией по поводу ограничений на импорт железнодорожного оборудования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованный в понедельник пресс-релиз ВТО.
"27 августа Украина подала апелляцию в отношении доклада панели ВТО по делу Украины против РФ "Российская Федерация - меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования" (DS499)", - сказано в сообщении.
В ВТО напомнили, что выводы панели арбитров были опубликованы 30 июля 2018 года.
Напомним, эксперты ВТО частично поддержали требования Украины в споре с Россией относительно импорта железнодорожного оборудования.