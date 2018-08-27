Украина обжаловала решение ВТО по спору с РФ о вагонах

"27 августа Украина подала апелляцию в отношении доклада панели ВТО по делу Украины против РФ "Российская Федерация - меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования" (DS499)", - сказано в сообщении.

В ВТО напомнили, что выводы панели арбитров были опубликованы 30 июля 2018 года.

Напомним, эксперты ВТО частично поддержали требования Украины в споре с Россией относительно импорта железнодорожного оборудования.