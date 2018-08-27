Україна оскаржила рішення СОТ щодо спору з РФ стосовно вагонів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Україна в понеділок подала апеляцію на рішення Світової організації торгівлі (СОТ) у суперечці з Росією з приводу обмежень на імпорт залізничного обладнання. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднений у понеділок прес-реліз СОТ.
"27 серпня Україна подала апеляцію щодо доповіді панелі СОТ у справі України проти РФ "Російська Федерація - заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання" (DS499)", - йдеться в повідомленні.
У СОТ нагадали, що висновки панелі арбітрів були опубліковані 30 липня 2018 року.
Нагадаємо, експерти СОТ частково підтримали вимоги України в суперечці з Росією щодо імпорту залізничного обладнання.