Украина объявила заявку на ЧМ по фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. С 19 по 27 июля в китайском городе Уси состоится мировое первенство по фехтованию, на которой лучшие представители вида спорта разыграют 12 комплектов наград. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Традиционно спортсмены будут соревноваться в индивидуальной и командном первенстве по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.
Состав сборной Украины:
Мужчины (рапира): Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес.
Женщины (рапира): Екатерина Ченцова, Анастасия Московская, Александра Сенюта, Анна Тараненко.
Мужчины (сабля): Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка.
Женщины (сабля) Юлия Бакастова, Ольга Харлан, Алина Комащук, Ольга Жовнир, Елена Воронина.
Мужчины (шпага): Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь.
Женщины (шпага): Фейба Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова.
Отметим, что этим же составом наша команда выступала и на чемпионате Европы в июне в Сербии, откуда вернулась с “серебром” и “бронзой”. На турнире Старого Света серебряный призер Олимпийских игр-2016 Елена Воронина выступала только в командном первенстве, а в Китае выйдет на дорожку и в личных соревнованиях.
Напомним, что украинская команда завоевала “серебро” на недавнем чемпионате Европы.