Україна оголосила заявку на ЧС з фехтування

Традиційно спортсмени змагатимуться в індивідуальній та командній першості з фехтування на шпагах, рапірах та шаблях серед чоловіків та жінок.

Склад збірної України:

Чоловіки (рапіра): Дмитро Чучукало, Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Клод Юнес.

Жінки (рапіра): Катерина Ченцова, Анастасія Московська, Олександра Сенюта, Анна Тараненко.

Чоловіки (шабля): Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка.

Жінки (шабля): Юлія Бакастова, Ольга Харлан, Аліна Комащук, Ольга Жовнір, Олена Вороніна.

Чоловіки (шпага): Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свичкарь.

Жінки (шпага): Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелєєва, Анфіса Почкалова.

Відзначимо, що цим же складом наша команда виступала і на чемпіонаті Європи у червні в Сербії, звідки повернулася зі “сріблом” та “бронзою”. На турнірі Старого Світу срібна призерка Олімпійських ігор-2016 Олена Вороніна виступала тільки в командній першості, а в Китаї вийде на доріжку і в особистих змаганнях.

Нагадаємо, що українська команда завоювала “срібло” на нещодавньому чемпіонаті Європи.