Украина ожидает получить 600 млн евро от ЕС с 3 по 7 апреля - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. С 3 по 7 апреля Украину ожидает получить 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом в Twitter написал представитель Главы украинского государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"С 3 по 7 апреля ожидаем макрофинансовую помощь со стороны ЕС в размере 600 млн евро", - написал С.Цеголко.
З 3 по 7 квітня очікуємо макрофінансової допомоги з боку ЄС у розмірі 600 млн євро. - Президент після зустрічі з Юнкером.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 березня 2017 р.
По его словам, такое заявление сделал Президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с Председателем Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Как сообщал УНН, Европейский союз в ближайшие недели предоставит Украине макрофинансовую поддержку объемом 600 млн евро.