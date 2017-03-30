Украина ожидает получить 600 млн евро от ЕС с 3 по 7 апреля - АП

"С 3 по 7 апреля ожидаем макрофинансовую помощь со стороны ЕС в размере 600 млн евро", - написал С.Цеголко.

З 3 по 7 квітня очікуємо макрофінансової допомоги з боку ЄС у розмірі 600 млн євро. - Президент після зустрічі з Юнкером.

По его словам, такое заявление сделал Президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с Председателем Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщал УНН, Европейский союз в ближайшие недели предоставит Украине макрофинансовую поддержку объемом 600 млн евро.